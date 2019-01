Memorie: racconti e canzoni dalla Shoah, sabato al Teatro S.Rocco uno spettacolo con il gruppo Jobel Teatro

Avezzano. Uno spettacolo per non dimenticare il dramma della Shoah e le vittime dell’Olocausto. Lo spettacolo teatrale è una produzione del “Gruppo Jobel Teatro” di Roma, in collaborazione con “Il Volo del Coleottero Teatro Musica” di Avezzano, e sarà messo in scena per il pubblico serale sabato, a partire dalle 21, nel Teatro San Rocco di Avezzano, oltre ad essere replicato di mattina anche per gli studenti delle scuole medie e superiori marsicane.

La struttura dello spettacolo segue l’ordine degli accadimenti così come tutta l’Europa li ha vissuti. “Memorie” cerca di portare lo spettatore a riflettere sul senso della speranza e della resistenza anche quando il male sembra vincere su tutto, attraverso lettere e testimonianze di sopravvissuti, diari di chi non è più tornato.

Lo spettacolo intesse in una trama unica ed armonica i simboli di una Memoria collettiva rimasta viva negli anni, con la forte necessità di non tornare mai più in quel buio, nel nome della speranza e del valore positivo di ogni essere umano.

“La volontà di ricordare il passato e l’osservazione del periodo storico e politico che stiamo attraversando”, spiega Francesco Sportelli, direttore artistico de Il Volo del Coleottero Teatro Musica, “ci hanno portati a voler fortemente condividere anche con il pubblico marsicano questo spettacolo molto suggestivo che ha riscosso anche gli apprezzamenti di molte personalità legate al mondo ebraico e all’esperienza della Shoah. Il Jobel Teatro e Il volo del coleottero Teatro Musica sono da lungo tempo unite da una poetica artistica molto simile e dalla certezza di spendere il proprio lavoro per fornire al pubblico occasioni di intrattenimento e riflessione.”

Lo spettacolo vede in scena Luca Pellino, Alessia Tabacco, Davide Mario Lo Presti, Jonathan Bellettini per la regia del Jobel Teatro.

I biglietti, al costo unico di 5 euro, sono acquistabili presso il Teatro San Rocco il giorno dello spettacolo e in prevendita ad Avezzano nella Libreria Ubik in via Corso della Libertà 110 e nel caffè letterario “Vieniviaconme – lettere e caffè” in via Colanieri 10. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 349.6057192 o mandare una mail all’indirizzo info@ilvolodelcoleottero.it