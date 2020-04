Medici di famiglia in prima linea, il Rotaract xlub Avezzano lancia una raccolta fondi per loro

Avezzano. Sono decine e decine in tutta Italia i medici di famiglia in prima linea per l’emergenza coronavirus. Professionisti che spesso sono rimasti contagiati o hanno rischiato la vita per i loro pazienti. Per questo il Rotaract club di Avezzano ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe in loro sostegno.

“Sono molte le raccolte fondi e tantissimi gli aiuti da parte di tutti noi e siamo orgogliosi della generosità di tutti gli italiani”, hanno spiegato i giovani rotariani, “oggi ci hanno chiesto un aiuto i nostri medici di base, coloro che ci sono sempre per noi. Mandati a combattere anche loro il covid-19 senza nessun materiale per prevenire il contagio.

Nella nostra zona sono molti i medici ormai contagiati, e possiamo fare di più anche restando fisicamente distanti ma vicini al bisogno della nostra comunità. Il nostro intento è far arrivare a tutti i nostri medici di base i materiali e ovviamente il prima possibile. Grazie”.