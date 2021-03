Medaglia d’oro per il Cerasuolo d’Abruzzo DOC di Tenuta Secolo IX al Concorso Mondiale Rosati

Tra le 8 medaglie d’oro consegnate ad aziende vitivinicole abruzzesi in occasione del Concorso Mondiale dei Rosati 2021 c’è anche Tenuta Secolo IX. Una realtà che, seppur nuova nel panorama del vino regionale, ha già raggiunto notevoli risultati.

L’ultima conferma arriva direttamente da Bruxelles, dove dopo una degustazione di oltre 1.000 vini rosa provenienti da tutto il mondo, il Cerasuolo d’Abruzzo DOC della cantina pescarese è stato apprezzato e premiato dal team di giudici esperti locali.

Un vino rosato descritto come “tradizionale espressione della cultura vitivinicola abruzzese con uve che vengono raccolte in anticipo rispetto a quelle utilizzate per la produzione del vino rosso in modo da preservarne l’acidità ed il fresco corredo aromatico. L’uso del solo mosto fiore che viene estratto dalla soffice pressatura dei grappoli e la lunga fermentazione a bassa temperatura ne fanno un rosato di facile beva, pur di buona struttura”.

“È un premio”, ha dichiarato Stefano Zuchegna, direttore commerciale di Tenuta Secolo IX, “che ci inorgoglisce e che è merito della passione e dell’entusiasmo che tutti in cantina mettono nel loro lavoro. Rispetto per la vigna, per il duro lavoro che questa chiede, per le lavorazioni in cantina e attesa per il risultato finale. Il prestigioso riconoscimento ricevuto non è che la spinta giusta per fare sempre meglio in futuro”.