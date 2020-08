Medaglia del Comune a Nino Motta, giornalista punto di riferimento del territorio marsicano

Tagliacozzo. La città di Tagliacozzo conferisce la medaglia al giornalista Nino Motta. Un riconoscimento che, come sottolineato dal sindaco della città, Vincenzo Giovagnorio, entra nel merito della sua “encomiabile attività letteraria e giornalistica condotta per lunghi anni a servizio della pubblica informazione del territorio comunale”.

Il riconoscimento “Petronilla Paolini Massimi”, poetessa di Tagliacozzo vissuta tra il 1600 e il 1700, sarà consegnato domani alle 10.30 nel cortile nobile di Palazzo Ducale durante il consiglio comunale straordinario e solenne per il conferimento delle onorificenze civiche per la festa del patrono Sant’Antonio di Padova.

L’opera giornalistica di Nino Motta, siciliano di nascita ma tagliacozzano di adozione, ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio marsicano a tutela della pluralità di informazione. Motta, in un determinato periodo storico che vedeva il predominio della comunicazione in mano al quotidiano “Il Tempo”, ha contribuito in maniera determinante a sdoganare l’allora neonato quotidiano “Il Centro” e a farne quello che oggi rappresenta il primo giornale regionale abruzzese, nonché uno tra i più letti d’Italia.

Professionista con la schiena dritta, non si è mai fatto intimorire nel corso della sua carriera da attacchi del potere. Specializzato nella cronaca nera, ha seguito i più importanti casi degli ultimi decenni del secolo scorso. Memorabile la sua presa di posizione in occasione del delitto di Cristina Capoccitti quando fu uno dei primi giornalisti a credere nell’innocenza di Michele Perruzza.

Nel corso della cerimonia saranno consegnati altri riconoscimenti: uno andrà alla preside Patrizia Marziale per l’encomiabile lavoro svolto nella scuola e al maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, premiato su proposta dell’assessore alla Cultura Chiara Nanni. I due riconoscimenti più importanti riguardano la cittadinanza onoraria all’ex preside, Domenico Amicucci, per l’attività culturale svolta e ai coniugi Rodolfo Salciccia e Olga Diodati per meriti imprenditoriali.