Mdcm combattimento urbano approda nella Marsica, due nuovi istruttori ad Avezzano. Ecco di cosa si tratta

Avezzano. Bullismo, minacce, stupri e maltrattamenti. Ma anche aggressioni in pieno giorno o di notte. Siamo oramai abituati a sentirne parlare tutti i giorni. Per questo motivo è nato il Master Dario Callarà Method (MDCM) che ha come obiettivo quello di consentire a donne, uomini e bambini di difendersi e proteggere i propri cari da eventuali intimidazioni.

Con MDCM combattimento urbano si definisce l’evoluzione del KRAV MAGA, il sistema di difesa personale e combattimento corpo a corpo adottato dalle forze militari di tutto il mondo per la sua efficacia. Ma un allenamento funzionale e un continuo studio delle possibili situazioni di pericolo che si possono verificare nella vita di tutti i giorni, fanno sì che il MDCM possa essere considerato il sistema di difesa personale completo e definitivo per tutti. E chi meglio di Dario Callarà, fondatore della disciplina, può insegnarlo? Il maestro, infatti, tiene corsi a Roma di MDCM Combattimento Urbano e di Combat Shooting MDCM dove addestra molti operatori di sicurezza guardie giurate e forze dell’ordine.

Callarà è un ex docente della Polizia Nazionale del Perù e in Italia ha docenze presso il Polifunzionale della Polizia Di Stato e la scuola di polizia privata Iris Agency. Egli, inoltre, è un esperto fautore di tecniche e tattiche contro le aggressioni urbane. “La disciplina di cui sono il fondatore”, ha raccontato, “è un nuovo approccio a quella che è la difesa personale classica. Essa deriva da una vasta esperienza vissuta dal quartiere dove sono nato fino al Sud America, affiancata a studi di Criminal Profiling”.

“Il master”, continua, “consiste in una metodologia di allenamento che prevede poche e semplici tecniche. La chiave vincente sta nell’innovazione: si ricostruiscono, infatti, scenari di aggressioni reali per riuscire a mettere le persone in condizioni psicologiche e psicofisiche che rispecchiano le possibili situazioni di pericolo quotidiane. Il 30% dell’allenamento è tecnico mentre il 70% è psicofisico. Tutti sono coinvolti: uomini, donne e bambine. E’, infatti, una metodologia che vale per tutti. La disciplina”, conclude, “si sta sviluppando sul territorio nazionale”.

Anche ad Avezzano, in seguito al raggiungimento del diploma, sono approdati due nuovi maestri: Roberto Di Lorenzo e Gaetano Lanciotti. La disciplina del combattimento urbano viene da loro insegnata nella palestra Koryu Dojo del capoluogo marsicano.

Seminari MDCM gennaio 2019: domenica 13 gennaio a Roma Gym Box con Paola Lisciandrelli, sabato 26 gennaio in Molise con Pasqualino Lamolle.