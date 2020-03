Mcl- Feder.agri propone la buona pratica per l’agricoltura sociale ricorrendo al reddito di cittadinanza

Avezzano. La Feder.Agri, aderente al Movimento Cristiano Lavoratori, dopo il partecipato seminario svoltosi il 7 febbraio a Trasacco su “L’agricoltura sociale per le aree marginali della Marsica”, progetto pilota della Vallelonga per i soggetti svantaggiati, chieda la costituzione di un tavolo tecnico con la provincia dell’Aquila e con la comunità montana, insieme alle categorie produttive e alle associazioni del terzo settore.

Al centro il coordinamento dei soggetti pubblici e privati per finalizzare i tirocini formativi per i percettori di reddito di cittadinanza della Marsica, indirizzandoli in particolare verso la formazione per il recupero produttivo dei terreni incolti, fuori dal bacino fucense. Così riprendendo la proposta del commissario della comunità montana “Montagna Marsicana”, d’intesa con il centro per l’impiego di Avezzano, nonché con l’istituto d’istruzione superiore “A.Serpieri” di Avezzano, nella formazione specialistica.

Questa prima ” buona pratica” ,presto affiancata da altre proposte, può proporre poi a li vello regionale, al decisori politico-istituzionali, con il concorso di tutte le autorità civili e religiose, un agenda prioritaria, che ponga al centro tutte le iniziative pattizie, dalla forte valenza socia le. questa espressione della vocazione agricola del nostro comprensorio, delineando altresì dei percorsi originali tra la normativa nazionale e quella regionale, a favore dei soggetti più fragili ed indifesi, spesso poco tutelati nel mercato del lavoro.

Un progetto condiviso e concreto, che può costituire anche una sperimentazione utile per integrare e/0 correggere un provvedimento oramai già monitorato, contribuendone a superarne limiti e carenze, legandolo più strettamente alla formazione per la creazione di un lavoro vero, dignitoso e sicuro.