Mcl Feder Agri Marsica chiede un progetto per lo sviluppo della Vallelonga: urge tavolo tecnico

Avezzano. Sergio Venditti, presidente Mcl regionale e referente Feder. Agri Marsica chiede ai soggetti locali, istituzionali e socio-economici un confronto su tutte le politiche di sviluppo della Vallelonga.

“Non possiamo farci paralizzare dalla pandemia”, ha detto Venditti dopo il seminario formativo di Trasacco, “ma bisogna comunque elaborare proposte pilota, per questo e per i vari comprensori omogenei di tutta la Conca del Fucino. L’agricoltura sociale può costituire un settore innovativo”, prosegue, “integrando le stesse politiche agricole generali, specie per le sue aree interne più disagiate. Urge un tavolo di concertazione concreto, che superi le divisioni ed i campanilismi, sul modello a rete, con un partenariato pubblico-privato ed un team misto di esperti, per supportare i comuni ed i soggetti imprenditoriali, per la fruizione dei vecchi e nuovi fondi europei, in vista della prossima programmazione 2021-2027″.

Lo sviluppo integrato e l’occupazione, specie dei tanti giovani e donne disoccupati, conclude Di Cintio ” passa per la programmazione di progetti cantierabili, che valorizzino tutti i preziosi prodotti tipici, con le loro ricche biodiversità, in un territorio vasto e vocato alla generale tutela ambientale, forestale e del turismo eco-sostenibile, in una delle porte storiche d’ingresso al Pnam”.

Mcl–Feder. Agri Chiede così un tavolo di confronto a partire dai 4 comuni della Vallelonga, con la comunità Montana “Montagna Marsicana“, la Provincia dell‘Aquila ed il Gal Marsica, aperto a tutte le associazioni professionali, del Terzo Settore ed ai nuovi soggetti come il Distretto Rurale.