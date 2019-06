Quando il McDonald’s non è solo per un panino “mordi e fuggi”

Avezzano. L’espressione fast food (letteralmente, cibo veloce) ci porta ad etichettare la più famosa catena di ristoranti statunitense unicamente come luogo di sosta per un pasto rapido: veloce da cucinare, consumare e con un servizio ridotto al minimo. Ma proviamo ad andare oltre! Da diversi anni il McDonald’s ha allargato i suoi orizzonti verso nuove iniziative in cui l’attività culinaria viene messa al secondo posto. Sono, invece, divertimento, confronto, musica e spettacolo ad essere emersi e a rubare spesso al cibo il ruolo da protagonista.

“Non bisogna dimenticare”, ha dichiarato Gaetano Miranda, licenziatario del McDonald’s di Avezzano e L’Aquila, “che siamo di base una realtà dedicata interamente alle famiglie. Abbiamo, infatti, un indirizzo prettamente ludico. Basta guardare come è strutturata la nostra attività: abbiamo un interno ricco di giochi interattivi e un’ampia sala esterna con playland per bambini. Il McDonald’s è il luogo ideale di ritrovo e socializzazione. Quando parliamo di socializzazione, però, dobbiamo intenderla alla vecchia maniera: incontrarsi, confrontarsi e condividere insieme esperienze uniche”.

Non a caso, anche quest’estate, per il secondo anno consecutivo, il McDonald’s di Avezzano ospiterà il saggio-spettacolo finale della “School of Rock”. “Nel momento in cui ci è stata richiesta la disponibilità della nostra struttura”, ha continuato Miranda, “abbiamo immediatamente accettato. È importante offrire ai giovani luoghi in cui poter organizzare eventi culturali e non solo, ma anche spazi in cui condividere emozioni. Lo scorso anno, a mia sorpresa, è stato un successo e sono sicuro che lo sarà anche venerdì prossimo. Si tratta di un evento divertente per le famiglie, per chi si esibisce, per chi guarda: è un’ulteriore opportunità di intrattenimento e ritrovo”.

Il McDonald’s quindi ha aperto le sue porte e continuerà a farlo, accogliendo tutti i giovani e gli adulti che abbiano voglia di trascorrere momenti all’insegna dello svago. “Diverse sono state le attività che i ristoranti di Avezzano e L’Aquila hanno ospitato: da rappresentazioni teatrali a esibizioni e saggi di danza e fitness nei piazzali antistanti le strutture. Ancora: raduni sportivi, eventi organizzati da Onlus e tanto altro. In definitiva, mettiamo a disposizione i nostri spazi a chiunque ci proponga iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e al divertimento, più in generale”, ha concluso Gaetano Miranda.

Una gestione etica ed intelligente del business vuol dire anche questo!