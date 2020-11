McDonald’s Avezzano, nuovi orari e modalità di consumazione con asporto, McDrive e McDelivery

Il McDonald’s di Avezzano non è rimasto fuori dal giro delle attività che hanno dovuto riorganizzare il proprio lavoro in seguito al passaggio dell’Abruzzo dalla zona gialla alla zona arancione.

“Come dico spesso al mio team”, ha dichiarato il licenziatario del McDonald’s di Avezzano Gaetano Miranda, “siamo un po’ come l’acqua: abbiamo avuto e continuiamo ad avere la necessità di adattarci in maniera tempestiva a ogni situazione che ci si presenta davanti, dall’oggi al domani. E anche in questa occasione lo abbiamo fatto. Ecco come”.

Asporto.

La sala ristorante del McDonald’s di Avezzano rimarrà chiusa; non è infatti consentito consumare all’interno. Sarà possibile soltanto effettuare acquisti da asporto fino alle 22. Si va al ristorante, si ordina tramite kiosk, si ritira e si porta via. E’ vietato consumare dentro o nei dintorni del ristorante.

McDrive.

Il servizio alla corsia McDrive è consentito fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze.

Delivery.

Nelle zone dove è attivo, gli acquisti tramite il McDelivery sono consentiti senza limitazioni di orario, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento, che di trasporto.

Nuovi orari provvisori

Il McDonald’s di Avezzano aprirà alle ore 10. La chiusura è prevista alle 22, come da Dpcm, per drive e asporto. Nessuna limitazione di orario per il servizio Delivery.