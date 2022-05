McDonald’s Avezzano aperto 24 ore su 24

Il McDonald’s di Avezzano sarà aperto 24 ore su 24. Sabato 28 maggio, per la prima volta, il ristorante di via Roma rimarrà attivo in una fascia oraria del tutto nuova.

Se prima dello scoppio della pandemia abbiamo avuto la possibilità di usufruire in notturna dei suoi servizi tramite la corsia drive, la novità di quest’anno è che a rimanere operative saranno anche la sala interna ed esterna.

Abbiamo incontrato Alessandra, direttrice del McDonald’s di Avezzano, che ci ha spiegato meglio l’iniziativa e cosa dobbiamo aspettarci.

“E’ la prima volta che le sale interne ed esterne del McDonald’s rimarranno aperte h24. Stiamo provvedendo a una estensione graduale degli orari del ristorante; circa un mese fa abbiamo posticipato la chiusura alle 2 e successivamente alle 4 di notte. Per sabato 28, invece, la chiusura non è prevista: rimarremo aperti per ben 24 ore consecutive”.

I motivi della scelta.

“Abbiamo pensato a questa nuova formula perché essendo un team formato da persone giovani ci siamo immedesimati nel nostro pubblico e ci siamo accorti che sul territorio questa tipologia di servizio non viene offerta. È difficile, infatti, riuscire a trovare un luogo in cui potersi fermare a mangiare qualcosa in una fascia oraria notturna. In questo modo riusciamo ad andare incontro alle esigenze delle persone: sia dei ragazzi che frequentano queste ore della notte e sono alla ricerca di un punto di ritrovo alternativo, sia dei lavoratori che vogliono godere di un break notturno e puntano a pasti veloci da mangiare in un ambiente accogliente”.

Una novità sulla sicurezza.

“A differenza del drive, con la possibilità di accesso all’interno della sala è stato necessario incrementare il numero del personale con l’aggiunta di figure adibite alla sicurezza. Riteniamo opportuno garantire tranquillità a dipendenti e clienti”.

Promo colazione.

“Tra i più giovani, è diffusa l’abitudine di mangiare un cornetto caldo a fine serata. Proprio perché ad Avezzano è diventato difficile farlo a notte inoltrata, abbiamo pensato a una promozione dedicata alla colazione anticipata: nella fascia oraria che va dalle 4 alle 6 cappuccino e cornetto a soli euro 1.50”.

Siete pronti per un sabato sera alternativo? McDonald’s vi aspetta.

