I menù del McDonald’s di Avezzano a casa tua in un solo click

C’è chi ordina cibo online quando è felice, chi lo fa per guadagnare tempo in una giornata particolarmente caotica e chi, invece, perché non ha voglia di mettersi ai fornelli.

In quale tra queste tre categorie di persone tu rientri, al McDonald’s di Avezzano non importa: qualunque sia la ragione del tuo ordine, il servizio di consegna a domicilio è sempre pronto a risponderti “presente”.

Secondo recenti ricerche, la passione per il cibo a domicilio è cresciuta tra gli italiani. Il lockdown ha fatto registrare un nuovo record e secondo gli esperti i numeri continueranno a crescere anche nel 2021.

Complici le restrizioni che interessano la nostra regione ma anche i lavori che stanno coinvolgendo il ristorante avezzanese pronto a rifarsi il look, tra i servizi di cui è possibile usufruire c’è il McDelivery: ordini da casa tramite un click e aspetti il tuo menù sul divano.

McDelivery Avezzano

“Il McDelivery ad Avezzano”, ha dichiarato il licenziatario Gaetano Miranda, “sta funzionando bene. Nonostante rappresenti per noi solo un servizio accessorio a bassa marginalità siamo soddisfatti di poter rispondere alle esigenze di molte persone che – come è accaduto durante il periodo di lockdown – non vogliono rinunciare ai nostri menù e optano per farsi portare direttamente a casa i loro panini preferiti”.

Tempi di consegna e aree coperte.

“Il servizio”, ha continuato Miranda, “è il risultato di una collaborazione con Glovo. E’ quest’ultimo che gestisce il perimetro d’azione in base a quelli che sono i propri parametri: maggiore è il numero dei rider maggiore sarà l’area coperta. Così come anche i tempi di consegna non dipendono interamente da noi. Una volta che ci arriva l’ordine, lo prepariamo e lo consegniamo ma non siamo noi a gestire il suo percorso di consegna dal momento in cui lascia il nostro ristorante”.

La consegna in tempi di pandemia.

“Sia nelle tappe che vedono coinvolto il ristorante che in quelle in cui il rider provvede alla consegna a casa dei menù sono garantite e rispettate tutte le norme anti covid necessarie per la massima sicurezza degli addetti e dei nostri clienti”, ha concluso.

McDonald’s

Via Roma, 246, 67051 Avezzano AQ