Maxi sequestro di droga, il basista era della Valle Roveto. Cinque chili di sostanza pronti per il mercato marsicano

Civitella Roveto. La droga era pronta per essere distribuita nel mercato marsicano e in quello del frusinate. l’operazione degli agenti della Squadra Mobile e dei militari della Guardia di Finanza, con la fattiva collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Balsorano hanno però messo fine all’azione di una organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle province di Frosinone e L’Aquila.

Il blitz è avvenuto a Civitella Valle Roveto dopo attività info-investigativa, finanzieri e poliziotti, con l’ausilio dei carabinieri della Stazione di Balsorano, hanno tratto in arresto tre cittadini italiani, due napoletani in trasferta ed uno residente in San Vincenzo Valle Roveto in quanto trovati in possesso di 5 chili di hashish confezionato in 5 panetti e di 2 grammi di cocaina costituiti da più dosi confezionate.

Gli arrestati sono due napoletani in trasferta, I.C., 40 anni e A.C. (41) e una residente a San Vincenzo Valle Roveto, A.D.F. (44). Agenti e Fiamme Gialle hanno atteso l’arrivo dei partenopei a bordo di due autovetture nelle campagne di San Vincenzo Valle Roveto riuscendo a bloccarli e a recuperare la sostanza stupefacente.

Un isneguimento è scattato quando i due napoletani non si sono fermati all’alt. Uno dei due che aveva tentato la fuga cercando di disfarsi dello stupefacente gettandolo dalla macchina in corsa. L’attività di perquisizione domiciliare eseguita nei confronti della persona residente in San Vincenzo Valle Roveto ha permesso di rinvenire diverse dosi di cocaina. Sono stati inoltre sequestrate le autovetture utilizzate per il trasporto dello stupefacente nonché 2.500 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio