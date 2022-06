Maxi rissa alla festa del paese, scontro tra giovani di Capistrello e Luco: grave un ferito

Capistrello. Un ferito grave e altri con ferite e contusioni: è il bilancio di una maxi rissa tra giovanissimi la sera della tradizionale festa a Capistrello. Sono tante le persone che in questi giorni hanno frequentato il paese in occasione delle festività in onore di Sant’Antonio, patrono di Capistrello. Ma a quanto pare le botte sono passate “inosservate”.

Non è ancora chiaro l’accaduto o meglio, le circostanze che hanno portato i due gruppi di ragazzi allo scontro, in quanto sembrerebbe che al momento dei fatti nessuno abbia allertato le forze dell’ordine.

In ospedale, con gravi ferite sul volto, è finito un ragazzo di Luco dei Marsi, P.B., maggiorenne.

Con lui sembrerebbe ci fossero altri due amici, di cui uno questa mattina ha raggiunto la locale stazione dei carabinieri per denunciare l’accaduto. Sempre questa mattina, un altro giovane, questa volta di Capistrello, si è rivolto ai militari dell’Arma del suo paese, per denunciare a sua volta quanto successo.

Una delle ipotesi avanzate è quella che qualche apprezzamento di troppo a una ragazza del posto abbia infastidito il fidanzato, di Luco. Sembrerebbe che siano stati diversi i momenti delle liti e degli scontri. In particolare, le botte più violente pare ci siano state dopo che i ragazzi di Luco siano tornati indietro. Una volta tornati a Luco, infatti, i giovani pare sarebbero tornati a Capistrello in quanto nell’auto erano rimasti degli effetti personali di una ragazza che era in loro compagnia.

Una volta tornati a Capistrello, P.B. avrebbe incontrato nuovamente i giovani con i quali precedentemente era già volata qualche parolaccia e lì sono partiti calci e pugni. Uno dei ragazzi coinvolti nella rissa pare pratichi anche la boxe. E alcuni dei giovani protagonisti della vicenda sarebbero anche minorenni. Tutte circostanze che ora dovranno essere ricostruite nei dettagli dai carabinieri.

A segnalare il grave ferimento del ragazzo di Luco è stato il pronto soccorso di Avezzano. Il giovane, dopo aver ricevuto le cure del caso all’ospedale di Avezzano, è stato trasferito nel reparto di maxillofacciale dell’Aquila.

Non è la prima volta che nella Marsica accadono cose di questo tipo. Lo scorso anno, ad esempio, alla fine della festa in onore dei Santi Martiri, scoppiò una violenta rissa in piazza IV Novembre, alla fine del concerto tradizionale. Dopo qualche giorno, sempre durante la festa del paese, a Trasacco, una 57enne rimase colpita da una bottiglia alla testa, partita da dei giovani che stavo litigando.

