Maxi incidente tra nove auto sulla A24: 13 i feriti, tre sono gravi

Avezzano. Maxi incidente sull’A24. Alle prime ore di oggi, domenica 10 aprile, nove auto si sono scontrate in un tamponamento a catena. Lo scontro che ha visto coinvolte le vetture è avvenuto intorno alle 5:40. Grave il bilancio con tredici persone ferite, di cui tre in codice rosso.

L’incidente è avvenuto tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini. Sul posto, la squadra 10/A con l’ausilio del carro fiamma dei vigili del fuoco, che ha estratto dalle lamiere delle auto alcuni dei feriti. Il tratto stradale è stato provvisoriamente chiuso, per i rilievi del caso, fino alle 10 del mattino. Si indaga per l’esatta dinamica.