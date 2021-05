Maxi discarica di pneumatici scoperta dai volontari Plastic Free e Cinema e Ambiente Avezzano

Avezzano. Scoperta una maxi discarica di pneumatici durante la giornata ecologica organizzata da Plastic Free e Cinema e Ambiente Avezzano. I volontari che ieri si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a raccogliere plastica abbandonata ad Antrosano, frazione di Avezzano, non potevano credere ai loro occhi.

“Dopo aver raccolto, assieme agli amici di Plastic Free, quintali di spazzatura ingiustamente abbandonata in aperta campagna, avremmo voluto rilassarci e festeggiare”, hanno raccontato dallo staff di Cinema e Ambiente Avezzano, festival cinematografico alla quita edizione, che si terrà dal primo al 6 giugno, “invece no. Prima di andare via, abbiamo scoperto questa discarica a cielo aperto, con centinaia di pneumatici a macerare sotto il sole.

Non ci sono parole per un tale orrore, ma ci sembrava giusto condividerlo, per far percepire a tutti quanto ci sia ancora da lavorare. Aprire gli occhi è il primo passo per diventare parte attiva del cambiamento”.

Ciò che ha scioccato però i volontari, sul finale, è stata la scoperta di una discarica abusiva di dimensioni enormi, ripiena di pneumatici di varia misura e altre forme di rifiuti, un pugno allo stomaco per tutti coloro che con tanto impegno cercano di lasciare il mondo un po’ migliore.

Siamo felici di aver contribuito a questa piccola opera di sensibilizzazione, come ci racconta Angela: «In realtà, Cinema e Ambiente Avezzano è stato promotore di questa mia piccola esperienza perché sono venuta ad un festival che avete organizzato prima del Covid-19 e ho visto delle brutte realtà di cui non ti rendi conto stando a casa. Tramite i cortometraggi mi sono un pochino sensibilizzata alla cosa. Ho provato a vedere se ci fossero delle associazioni per aiutare l’ambiente, ho conosciuto Plastic Free e mi sono subito attivata». Grazie alla fruttuosa collaborazione con Plastic Free, dunque, possiamo dire di aver contribuito a scuotere le coscienze rispetto ad un tema così importante come quello ambientale, obiettivo del nostro progetto”.