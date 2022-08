Max Gazzè in concerto questa sera a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Tutto pronto a Luco dei Marsi per il concerto dell’artista Max Gazzè. Appuntamento da non perdere questa sera a Luco dei Marsi in Piazza Umberto Primo alle 22 in scaletta tutti i più grandi successi dell’artista.

Sarà senza dubbio uno spettacolo unico ed emozionante costruito attorno ai tanti brani di successo che hanno segnato la carriera dell’artista. Organizzazione a cura del comitato feste giubileo 2022 e dall’agenzia Colangelo Management di Settimio Colangelo.