Maurizio Pendenza è il nuovo segretario politico di Noi Di Centro per l’area Marsica

Avezzano. È Maurizio Pendenza di Avezzano il segretario politico di Noi Di Centro per l’area Marsica. Ha provveduto a nominarlo il segretario politico regionale dell’Abruzzo Angelo Di Paolo ex sindaco di Canistro ed ex Assessore Regionale in accordo proprio con il Segretario Nazionale Clemente Mastella.

Maurizio Pendenza lascia l’incarico di Coordinatore Cittadino di Italia Viva Avezzano per tornare con Mastella con cui era già nell’Udeur e nel 2011 aveva anche ricoperto il ruolo di Commissario per la Provincia di Pescara nominato proprio dall’ex Ministro.

Viene annunciato con una nota alla stampa: “Pendenza torna con Mastella perché la politica è una cosa importante e bisogna farla con chi ha l’esperienza e la competenza necessaria per rispondere alle esigenze del territorio”.

“Il nostro partito sarà sicuramente protagonista nel panorama politico nazionale, ma soprattutto sarà un interlocutore qualificato ed attento rispetto alle necessità della nostra gente a livello locale e le problematiche del nostro territorio sono molteplici a cominciare dalla sicurezza, la sanità, il commercio, il lavoro. Oggi c’è voglia di un centro politico come riferimento per rivolgere la massima attenzione ai problemi di un paese come l’Italia che deve affrontare le enormi difficoltà create dalla pandemia e ora dalla guerra. Ripartire dal centro per l’Italia, per gli italiani”.