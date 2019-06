Suona la campanella della maturità 2019 per 800 studenti marsicani dopo la “Notte prima degli esami” in piazza

Avezzano. Hanno cantato a squarciagola le strofe della celebre canzone di Antonello Venditti e poi hanno trascorso una notte in dormiveglia aspettando questo importante giorno. Sono circa 800 gli studenti marsicani che oggi affronteranno l’esame di maturità. Una prova che è stata già annunciata come qualcosa di ostico durante la quale i ragazzi dovranno dare prova delle loro abilità.

Le scuole, come sempre, hanno allestito gli spazi nelle aree comuni e hanno preparato scatole e cassetti per custodire gli smart-phone ed evitare che i ragazzi possano usarli durante l’esame. Sarà quindi una giornata molto impegnativa che arriva dopo una serata di svago e divertimento.

Ieri sera, infatti, i giovani si sono incontrati in piazza Risorgimento dove la Pro Loco di Avezzano, in collaborazione con il Comune, ha organizzato la “Notte prima degli esami”. Luca Di Nicola, patron della serata, ha incoraggiato i ragazzi e si è divertito con loro tra dj set e balli di gruppo. Non sono mancati poi momenti di riflessione sul futuro degli studenti grazie alla partecipazione delle università abruzzesi che hanno presentato la loro offerta.

Un premio per l’impegno costante per il mondo della scuola è stato consegnato dagli organizzatori ai dirigenti scolastici della città tra gli applausi di tutta la piazza. La serata, molto partecipata, si è conclusa con fuochi d’artificio e un in bocca al lupo a tutti da parte del presidente della Pro Loco, Edoardo Tudico, e di tutto lo staff.