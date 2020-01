“Mattinate Fai d’Inverno”, i ragazzi del tecnico economico per il turismo di Tagliacozzo ciceroni per un giorno

Tagliacozzo. Una speciale “mattinata Fai d’inverno” ha visto protagonisti alcuni studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Argoli” di Tagliacozzo come ciceroni per un giorno. I ragazzi del triennio dell’Itet si sono cimentati a fare da ciceroni per gli studenti della scuola secondaria di primo grado in italiano e nelle tre lingue che studiano: inglese, francese e spagnolo.

Alla presenza della responsabile Fai Marsica Maria Cristina Pace e del sindaco Vincenzo Giovagnorio, che hanno ricordato l’immenso patrimonio artistico presente a Tagliacozzo e il suo potenziale turistico, gli studenti hanno ideato, programmato e diretto tre itinerari nel centro storico, con partenza da Piazza dell’ Obelisco.

Gli itinerari si sono poi diretti verso palazzo Ducale e le chiese di: Santi Cosma e Damiano, Santa Maria del Soccorso e San Francesco. Gli studenti dell’Itet hanno esposto storia, arte e curiosità agli studenti delle terze medie utilizzando le loro competenze artistiche e linguistiche.

Il direttivo Fai si è complimentato per la abilità e la disinvoltura degli studenti nell’esposizionedi argomenti tecnici anche in lingue straniere. A conclusione della mattinata un gruppo di studenti ha poi organizzato dei giochi didattici per i giovanissimi visitatori. Un ringraziamento ai docenti, ai volontari dell’Info point, a don Bruno, alle confraternite,e ai ragazzi per l’ottima riuscita dell’evento.