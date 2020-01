Mattinata di dibattito per gli studenti marsicani grazie al progetto contro le violenze di genere “#Freezone”

Avezzano. Circa 200 gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado marsicane che hanno partecipato alla mattinata conclusiva del progetto “#Freezone”. L’obiettivo dell’iniziativa, organizzata dalla “Casa Donne Marsica“, é sensibilizzare le persone, soprattutto i più giovani, a una maggiore e concreta consapevolezza del fenomeno della violenza verso le donne e della violenza di genere.

Durante la mattinata, davanti agli alunni dell’Itc Galileo Galilei, del liceo artistico Bellisario e dell’Itet di Tagliacozzo sono intervenuti:

Daniele Imperiale, in rappresentanza dell’ordine dei giornalisti d’Abruzzo, sull’importanza della corretta comunicazione; la dottoressa Rosa Pestilli, in rappresentanza della commissione pari opportunità della regione Abruzzo; Daniela Senese della “casa donne della Marsica” sull’ importante attività che la casa delle donne svolge nel territorio marsicano; Mariasole Serone, assistente dell’attore Lino Guanciale, già direttore artistico del progetto che, seppur assente per motivi di lavoro, ha salutato la platea con un videosaluto.

Hanno proseguito con i loro interventi: la dottoressa Anna Paolini della Peperonetto film, casa di produzione partner del progetto; La dottoressa Claudia Paris, della Sicurform, azienda partner del progetto; La dottoressa Donatella Iavarone, in rappresentanza dell’associazione e centro anti violenza “La Diosa” di Pratola Peligna;

La dottoressa Filomena Cetu in rappresentanza dell’associazione di promozione sociale “I girasoli”, partner dell’evento; La dottoressa MariaLusia Serone, esperta in comunicazione che ha parlato di comunicazione, social, tv e pubblicità in relazione alla figura della donna; La presidentessa della cooperativa sociale “Be free”, Oria Gargano.

La giornalista Luisa Betti Dakli, su come giornali e televisioni usano gli stereotipi e parlano di femminicidi.

Nella seconda parte della mattinata è stato proiettato il cortometraggio “In her shoes” della regista Maria Iovine, a cui è seguito un dibattito tra studenti e regista.

A moderare l’evento il giornalista Federico Falcone.