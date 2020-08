Mattinata all’insegna del divertimento per i bambini del centro estivo Dynamica tra le aziende agricole di Villa San Sebastiano

Villa San Sebastiano. Una mattinata divertente ed educativa hanno trascorso oggi 13 agosto più di 60 bambini dai tre anni in su del Centro estivo Dynamica 2020, presso le aziende agricole di Villa San Sebastiano. Il gruppo, gestito dal direttore tecnico Roberto Buzzelli, é stato coordinato nelle attività da Fabrizio Valente.

I bambini, organizzati dagli istruttori di Dynamica, hanno fatto un percorso entusiasmante: dapprima giocando tra i filari di frutti di bosco e degustando le more già mature; successivamente, dopo una passeggiata nelle strade interpoderali, hanno raggiunto le fattorie di Pantano: qui hanno potuto osservare da vicino mucche e vitelli, e conoscere tutte le fasi della filiera del latte. Dopo una merenda genuina e rinfocillante offerta dall’azienda agricola, il gruppo é ripartito per una salutare passeggiata in un paesaggio straordinario, tra girasoli e pannocchie. Il coordinatore del centro estivo,Vittorio Dattolo, afferma che “Dynamica ha scelto per questa estate particolare, con grande soddisfazione delle famiglie, di far vivere ai propri piccoli esperienze all’aria aperta e in natura, contemporaneamente aprendo ai bambini l’opportunità di conoscere le realtà produttive, linfa vitale del nostro territorio”.