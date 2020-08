Massimo Ranieri in concerto a Tagliacozzo, atto finale del Festival con le sue intramontabili canzoni

Tagliacozzo. Tagliacozzo Festival si avvia a chiudere una stagione record con il doppio spettacolo – concerto del cantante, attore, showman italiano Massimo Ranieri. Sabato alle 19.00 e poi alle 21.30 in doppio set al Chiostro di San Francesco, Ranieri si presenta con “Oggi è un altro giorno – Sogno e son desto” versione rinnovata del suo ormai leggendario show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente, costruito secondo la formula vincente di “Sogno e son desto” rivisitato e riproposto in chiave rinnovata, per catturare e stupire ancora il pubblico. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Lo spettacolo sarà impreziosito da “Mia ragione”, l’ultimo emozionante singolo dell’artista, presentato a Sanremo, che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e arrangiato da Gino Vannelli. Ad accompagnarlo la band formata da Flavio Mazzocchi (pianoforte), Andrea Pistilli (chitarra), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Donato Sensini (fiati). L’Organizzazione del tour è a cura di Marco De Antoniis.

“Inutile dire “, dice Jacopo Sipari direttore della rassegna,”quanto il Festival sia orgoglioso di poter ospitare un artista di questo livello. Intramontabili le sue canzoni, il suo stile, la sua innegabile bravura. Averlo portato a Tagliacozzo rappresenta per noi tutti un grande successo”.

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, cantante, attore, conduttore televisivo, doppiatore, regista teatrale e showman italiano è nato a Napoli, 3 maggio 1951. Principalmente è attore di teatro e cantante di musica leggera, ma si è prodotto per un certo periodo anche nel cinema, come attore protagonista con pochi ruoli, e occasionalmente nel doppiaggio. Con più di quattordici milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album (di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte) e 36 singoli. Il 5 febbraio 2020 Massimo Ranieri ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo, ha duettato con Tiziano Ferro il brano Perdere l’amore e ha cantato il brano inedito Mia ragione composto da Fabio Ilacqua e prodotto dal grande cantante, compositore e produttore Italo-Canadese Gino Vannelli. In un’intervista a Radio Incontro Terni disse che il suo nuovo album doveva uscire a Maggio ma a causa del Covid19 l’uscita dell’album dovrebbe essere fissata per il 4 settembre 2020.