Massima vicinanza al sindaco Biondi, le parole del neoconsigliere regionale Quaglieri

Trasacco. Massima vicinanza al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi da parte dell’ex primo cittadino di Trasacco e neo consigliere regionale, Mario Quaglieri, a seguito della sua scelta di lasciare il Comune del capoluogo. Biondi ieri pomeriggio, durante una conferenza stampa, ha annunciato che non è intenzionato ad andare avanti perchè manca l’entusiasmo e soprattutto mancano quei fondi necessari per poter far ripartire la città dell’Aquila. “La battaglia del sindaco Biondi é la battaglia di tutte le aree interne”, ha commentato Quaglieri che martedì entrerà ufficialmente in consiglio regionale dopo la sospensione di Guido Quintino Liris passato dai banchi della maggioranza a quelli della giunta, “e lavorerò per fornirgli il massimo supporto”. Nello Simonelli