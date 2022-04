Massi sulla A24, interrogazione al Governo di D’Eramo, Zennaro e Bellachioma (Lega)

Carsoli. “In seguito alla caduta di diversi massi, piombati nella carreggiata dell’autostrada A24 il 30 marzo scorso, abbiamo presentato un’interrogazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Inizia così la nota congiunta dei deputati leghisti abruzzesi D’Eramo, Zennaro e Bellachioma, che proseguono: “Questo tratto è un’infrastruttura strategica per il Paese e per i collegamenti in Abruzzo ma che da anni è oggetto di importanti chiusure, anche temporanee di caselli e di carreggiate, che provocano importanti ritardi, con concreto un rischio di ulteriori aumenti tariffari dei pedaggi” e continuano: “chiediamo dunque quali iniziative intenda adottare il Ministero in merito a: interventi per la sicurezza e l’ammodernamento sul tratto oggetto del recente evento franoso; le tempistiche certe per la chiusura dei cantieri e delle restrizioni di carreggiata ed infine quali soluzioni si intenda adottare per evitare gli aumenti tariffari che potrebbero colpire le tratte dall’A24-25 a partire da Luglio 2022”.

Concludono: “ci auguriamo una certa e pronta risposta del Governo”.