Massa d’Albe, il sindaco Lucci denuncia l’iniziativa dell’impianto di compostaggio Contestabile

Massa d’Albe. “Si apprende, con stupore, dell’indizione della “Giornata formativa per le scuole superiori sul tema ambientale” prevista per il 4 aprile presso l’impianto di compostaggio ditta “Contestabile Ambiente S.r.l” in Massa D’Albe, S.P. Palentina, Loc. Il Campo. Ci si chiede perché una così meritevole iniziativa, volta alla sensibilizzazione delle scuole alle tematiche ambientali, abbia trovato come palcoscenico ideale proprio l’impianto, il quale negli ultimi tempi, dal punto di vista ambientale, è stato oggetto di aspra contestazione popolare (si pensi alla marcia di protesta del 13 ottobre scorso organizzata dal Comitato di Difesa del territorio Equo, e alla raccolta firme organizzata dal gruppo Massa D’Albe Amici a 5 Stelle, nonché ai numerosi esposti presentati dalla popolazione al Corpo Carabinieri Forestali), sottacendo le azioni amministrative avverso le delibere/determine autorizzative del medesimo (si rammenta che è attualmente pendente giudizio dinanzi al Consiglio di Stato)”. Questa la dichiarazione del sindaco di Massa d’Albe, Nazzareno Lucci.

“Ci si chiede, inoltre, quanto sia opportuno che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti vesta i panni del relatore su quel palcoscenico, datosi che in questi giorni si discute in Conferenza di Servizi presso il suo ufficio regionale della revisione della determina autorizzativa proprio di quell’impianto, ai fini della concessione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)” prosegue il sindaco. “E soprattutto considerando che gli altri relatori sono i gestori, i tecnici e i progettisti dell’impianto stesso. Ci si domanda, infine, per quale motivo, data la collocazione dell’impianto di compostaggio, non siano stati coinvolti nell’iniziativa anche i Comuni che lo ospitano, vale a dire Massa D’Albe e Magliano dei Marsi, i quali avrebbero senz’altro offerto preziosi contributi, in termini di esperienza, per l’oggetto della manifestazione” conclude il sindaco.