Massa d’Albe, cassonetti presi d’assalto da maleducati e irrispettosi. Bisegna (Fim-Cisl): uso solo per cimitero, non è isola ecologica

Massa d’Albe. Un’improvvisata isola ecologica sorge nei pressi del cimitero di Massa d’Albe, dove i cassonetti messi a disposizione dall’amministrazione comunale per gettare rifiuti come fiori secchi e cartacce sono stati presi d’assalto da cittadini maleducati e irrispettosi. Bustoni contenenti immondizia di vario genere, plastica, vetro e molta altra sporcizia li riempiono, deturpando l’ambiente circostante e rendendone impossibile l’utilizzo.

“È normale usare i bidoni del cimitero come isola ecologica? A Massa D’Albe qualche signore pensa che sia più facile disfarsi dei rifiuti in questo modo (già tanto che non li hanno buttati in aperta campagna). E pensare che c’è un’isola ecologica dietro il municipio e tutti i mesi la società di raccolta dei rifiuti ritira gli ingombranti, quando questi non vengono gettati in aperta campagna”, denuncia Augusto Bisegna, dirigente della Fim-Cisl.