Mascigrande e Di Pasquale (Lega) i più votati in città: ora sorprendeteci, votiamo Genovesi per il cambiamento

Avezzano. Alfredo Mascigrande e Giuliana Di Pasquale, candidati alla carica di consiglieri comunali ad Avezzano e i più votati in città, ringraziano i propri elettori e invitano i cittadini a sostenere Tiziano Genovesi sindaco.

“Ringraziamo per il grandioso risultato ottenuto”, sottolineano Mascigrande e Di Pasquale, “mille voti di preferenza; i più votati ad Avezzano su 600 candidati consiglieri. Un progetto politico che trova il suo compimenti con Tiziano Genovesi Sindaco. Il nostro è un invito ad andare al voto e a esercitare il diritto di scegliere il cambiamento, un rinnovamento della classe dirigente della Città di Avezzano. Parafrasando Socrate ” dobbiamo concentrare tutte le nostre energie nel costruire il nuovo”.

Alfredo Mascigrande e Giuliana Di Pasquale, rispettivamente, sono stati il primo e la seconda degli eletti nella lista della Lega a sostegno di Tiziano Genovesi, candidato sindaco per il Comune di Avezzano.

“Il nostro”, spiegano i due in maniera unanime, “è stato un risultato vero, originale, che appartiene ad Avezzano, agli avezzanesi che come noi hanno una visione di una città che guarda al futuro senza lasciare indietro nessuno”. I nostri punti di forza sono stati e saranno la trasparenza dell’azione politica, la lealtà verso chi ci ha scelto, la sinergia tra competenze e impegno quotidiano.

“Poiché è la prima volta che scendiamo in campo per le elezioni amministrative”, continuano Mascigrande e Di Pasquale, “confrontandoci con i nostri concittadini, il nostro appello al voto per Tiziano Genovesi, è rivolto a tutti coloro che ci hanno dato fiducia esprimendo per noi la loro preferenza, e che sono andati al di là degli steccati politici del centro destra e della Lega. Un successo inaspettato, prova di stima e amicizia legati alle nostre persone e ai tanti cari amici che ci hanno accompagnato e sostenuto, durante questa anomala e breve campagna elettorale, il cui progetto, fatto di ascolto e attenzione, nei confronti degli avezzanesi è partito molti mesi fa”.

In fine l’appello di entrambi. “Anche per il secondo turno”, concludono, “fidatevi di noi e votate per Genovesi per il bene della città cui spetta recuperare il suo ruolo centrale in Abruzzo e nella provincia dell’Aquila”.