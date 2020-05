Mascherine per tutti i residenti di Antrosano dall’associazione “Ciao Tutu”

Avezzano. L’associazione “Ciao Tutu”, nata in ricordo di Alessio Di Pasquale vittima del terremoto del 6 aprile 2009, ha sentito il bisogno, in questa situazione emergenziale, di essere vicina a quanti stanno lottando contro il covid -19. Come molti di voi già sapranno, lo scorso 6 aprile, in occasione del 11esimo anniversario del sisma, ha donato all’ospedale di Avezzano presidi di protezione individuale (tute e calzari) per aiutare a fronteggiare l’eccezionalità della situazione.



A seguito di questa prima donazione, molti si sono rivolti a noi per sostenere questa nobile causa. Grazie al loro supporto economico abbiamo quindi raccolto altri fondi che sono stati in parte devoluti all’ospedale di Avezzano per l’acquisto di altre tute, in parte donati al parroco don Antonio Allegritti per l’acquisto di generi alimentari per le persone bisognose del paese.

L’associazione si unisce ai tanti appelli che chiedono responsabilità da parte di tutti perché restare lontani oggi significa poter essere vicini domani. Ed è in quest’ottica che ha voluto donare a tutti voi, abitanti di Antrosano, queste mascherine di protezione, indispensabili per ripartire insieme in questa seconda fase dell’epidemia.

L’associazione continua ad essere in contatto con l’ospedale per una eventuale terza consegna di materiale sanitario. Chiunque, come può e per quel che può, può contattarci al numero 333-4127584.