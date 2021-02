Mascherine, frappe e castagnole: i dolci di Carnevale che piacciono a grandi e piccini

Mascherine, frappe e castagnole: sono i dolci che caratterizzano il Carnevale, la festa dei bambini… Che piace però anche ai grandi!

Quello che stiamo vivendo è un periodo difficile e sono proprio i bambini quelli ai quali va restituita quanta più serenità possibile! E magari anche un po’ di golosità. E allora ecco che al forno Dolce & Pane Candida di Luco dei Marsi è tutto pronto per la festa che ogni anno in paese raccoglie migliaia di visitatori.

Luco dei Marsi, si sa, è il paese del Carnevale ma anche se quest’anno, per via dell’emergenza sanitaria in corso non ci sarà la grande festa, punto di riferimento per la consueta sfilata di carri in maschera, in tutta la Marsica, nelle attività commerciali del paese, la tradizione non si ferma.

Al forno di via Garibaldi, Cristina, sua figlia Candida e tutte le loro collaboratrici hanno già impastato decine e decine di uova con la farina e hanno già fritto centinaia di castagnole e frappe, poi ricoperte di delizioso zucchero a velo.

Per i più piccoli, invece, mascherine in pastafrolla, ricoperte di goloso cioccolato, nero e bianco e tante decorazioni colorate.

