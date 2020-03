Mascherine in ospedale non a norma, la Asl si difende: “sono per i visitatori, non per i sanitari”

Avezzano. “Le mascherine donate dalle protezione civile, con telo in tessuto non tessuto (Tnt) sono state messe a disposizione dei visitatori dei degenti e non degli operatori sanitari che utilizzano invece quelle chirurgiche”, lo precisa la direzione Asl, in merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa sull’ospedale di Avezzano.“Nei giorni scorsi il servizio farmaceutico della Asl e la direzione sanitaria del presidio di Avezzano hanno preso in consegna ed esaminato il quantitativo di mascherine ricevuto in dono dalla protezione civile”

“Sulla base delle verifiche compiute sul materiale consegnato”, aggiunge la direzione Asl, “le mascherine donate dalla protezione civile sono state distribuite ai reparti dell’ospedale e messe a disposizione esclusivamente delle persone che ogni giorno si recano in ospedale a visitare i propri congiunti ricoverati, una modalità di utilizzo, peraltro, che in Italia è stata seguita nei giorni scorsi da altre Asl ”.

“Pertanto”, conclude la direzione Asl, “il materiale donato dalle protezione civile non è mai stato assegnato e distribuito agli operatori sanitari che indossano invece le mascherine chirurgiche”.