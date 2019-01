Marsilio visita le aree produttive della Marsica: le eccellenze industriali sfida ed esempio per un Abruzzo che lavora

Avezzano. “Oggi ho scoperto le eccellenze dell’Abruzzo, aziende che operano sul territorio della Marsica ma che arrivano oltre i confini italiani. Sono la vera ricchezza che rappresenta l’economia, che garantisce il lavoro. Aziende di cui dobbiamo essere fieri”. Il candidato presidente alla Regione Abruzzo Marco Marsilio nel suo tour elettorale ha voluto dedicare la massima attenzione alle aree produttive della Marsica.

Visite a grandi aziende, come la Coca Cola, la Saga, la Assut Europe, ma anche a industrie e imprese artigianali come la Silver Ribaltabili di Avezzano, le Arti Grafiche Scuderi e il birrificio Fermento Marso a Tagliacozzo.

“Ho voluto visitare e dare risalto ad aziende come la Coca Cola a Oricola, la Saga che produce armamento ferroviario a Scurcola Marsicana, la Assut Europe che realizza suture chirurgiche d’avanguardia a Magliano dei Marsi che esporta i due terzi della produzioni”, ha aggiunto Marco Marsilio, “per mettere in evidenza l’Abruzzo che lavora e sceglie questa Regione, che forma personalmente i nostri giovani offrendo un posto di lavoro e un futuro in Abruzzo. Dobbiamo essere fieri di queste realtà, sostenerle e sollecitare altre aziende ad investire nella nostra regione”.

E proprio l’economia del territorio è uno dei punti prominenti del programma elettorale del centrodestra. “La Regione che vogliamo costruire”, ha concluso il candidato presidente del centrodestra – sarà terreno fertile per l’innovazione, per chi vuole investire, per rendere più competitive le aziende. Realizzare le infrastrutture necessarie sarà compito della Regione Abruzzo e corrisponde a incrementare l’occupazione, a garantire un futuro di prosperità in Abruzzo per gli abruzzesi e diventare attrattivi verso coloro che scopriranno l’offerta di investimento industriale. L’Abruzzo ha risorse e competenze per poterlo fare. Questa sarà una delle nostre sfide”.