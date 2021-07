Marsilio oggi in visita a Capistrello: tra i temi raddoppio Superstrada del Liri e rilancio del territorio

Capistrello. L’amministrazione comunale di Capistrello, come già preannunciato dal sindaco del Comune marsicano Francesco Ciciotti, ha incontrato oggi pomeriggio il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Tanti gli argomenti in agenda: dal raddoppio della superstrada, alla riapertura della strada provinciale simbruina, alla presentazione di progetti, per il “piano nazionale di ripresa e resilienza”, suddivi in risorse idriche e fognanti, infrastrutture turistiche, sportive e di edilizia pubblica. Totale investimenti € 24.860.000.

“Sono molteplici i problemi riscontrati nelle comunità locali”, ha dichiarato Marco Marsilio,” in particolare qui a Capistrello, Comune interessato da un piano corposo di opere pubbliche, a cominciare dal settore idrico (fognature, serbatoi) per mettere questa città in condizione di avere l’acqua potabile e l’acqua corrente h24 in casa. E’ paradossale che in una zona contraddistina da tanta acqua ci siano difficoltà così importanti come l’avere questa risorsa all’interno delle proprie abitazioni. Fanno seguito una serie di interventi e opere necessari per uscire da una condizione di marginalità come il fenomeno dello spopolamento. Stiamo lavorando per dare una prospettiva di crescità anche attraverso la valorizzazione del territorio”.

Sul raddoppio della Superstrada del Liri ,” non si è ancora concluso a causa di ritardi di Rete Ferroviaria Italiana, non della Regione. Credo che questa amministrazione Regionale abbia dimostrato sensibilità, attenzione e concretezza rispetto ai temi del territorio e con le amministrazioni c’è un rapporto di virtuosa collaborazione”, ha concluso Marco Marsilio.