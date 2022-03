Marsilio incontra gli orfani ucraini a Cerchio: “Qui un miracolo, stiamo lavorando in emergenza” (VIDEO)

Ucraina: Marsilio e Liris a Cerchio, esempio di generosità e accoglienza

Cerchio. “Ringrazio questa splendida comunità per l’umanità che ha mostrato, per l’accoglienza che ha saputo dare in questa situazione così delicata”. Sono le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marislio che ieri pomeriggio, insieme all’assessore regionale Guido Liris, ha incontrato a Cerchio i 45 bambini arrivati nei giorni scorsi dall’Ucraina.

“Ho terminato da poco”, ha proseguito Marsilio non appena è arrivato nel paesino della Marsica, “una lunga riunione insieme al capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. Non sappiamo cosa aspettarci nei prossimi giorni. Facciamo tutti tifo perché finisca presto questa guerra. In Italia sono arrivate circa 40 mila persone dall’Ucraina, un migliaio in Abruzzo, ma solo in Polonia sono quasi due milioni”.

Il presidente ha visitato la colonna mobile sanitaria insieme al dottor Domenico Barbati ch einsieme al collega Donato Aratari ieri ha eseguito i tamponi per accertare la presenza o meno del covid nei profughi ucraini.

“Quello fatto qui”, ha aggiunto il governatore, “è un miracolo. Si è lavorato in emergenza, altrimenti qui dentro -indicando la ex scuola che ospita i bambini che arrivano da un orfanotrofio- non si sarebbe potuto mettere nemmeno un letto”.

IL VIDEO CHE RACCONTA LA VISITA DI MARSILIO A CERCHIO

Alla fine della visita Marsilio si è intrattenuto con i sindaci arrivati da tutta la Marsica per dare la disponibilità all’accoglienza.