Marsilio incontra ad Avezzano l’ambasciatore del Messico, Carlos Eugenio García De Alba Zepeda

Avezzano. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi ad Avezzano l’ambasciatore del Messico, Carlos Eugenio García De Alba Zepeda, che era in visita in Abruzzo per il progetto “Altre Quote – piattaforma Messico-Appennino”.

Un incontro cordiale dove è stata rinnovata da parte del presidente Marsilio la stima verso un Paese che sta manifestando grande interesse per il territorio abruzzese e le sue peculiarità naturalistiche ed enogastronomiche.