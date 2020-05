Marsilio dal parrucchiere senza mascherina, la difesa di Verrecchia: norme seguite e protocollo rispettato

Avezzano. Nella serata di ieri hanno fatto molto discutere le foto del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio dal parrucchiere senza la mascherina. Ad Avezzano per questioni inerenti la gestione del locale interporto, il numero uno delle istituzioni politiche abruzzesi ne ha approfittato per recarsi anche da un acconciatore e fare barba e capelli.

Non è passato inosservato il fatto che non indossasse la mascherina, causando subito polemiche e scambio di opinioni. Fra queste, quella di Sandro Mariani, consigliere regionale del Pd che ha accusato Marsilio di aver firmato un’ordinanza – quella relativa alla riapertura dei parrucchieri – senza conoscerne il contenuto.

Stamane la replica di Massimo Verrecchia, capo della segreteria del presidente della Regione. “Ieri il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, si è recato dal barbiere ad Avezzano per fare barba e capelli. Ebbene qualcuno ha notato che quando si è seduto dopo il lavaggio è stata tolta la mascherina per fare barba e capelli! Nell’ordinanza 56, sia nell’allegato 1 lettera y), sia nell’allegato 2, punto 3 sono specificate, come potete leggere, proprio queste modalità. Quindi il parrucchiere (non il cliente) in quel caso avrebbe dovuto usare la precauzione della mascherina FFP2 ed anche la visiera, proprio quello che ha fatto. Se qualcuno di quelli che ha criticato sa come è possibile fare la barba con la mascherina me lo dica perché me lo ha chiesto anche un dentista e un ristoratore così l’applicheranno anche per le loro attività”.