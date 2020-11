Marsilio ancora non firma l’ordinanza Zona Rossa, diffusa una bozza ancora non ufficiale e imprecisa

Pescara. Sulle chat Wap, impazza un’ordinanza della Regione Abruzzo che prevede da domani, 17 novembre la zona rossa. Fake. Dopo l’intervista a Sulmona, il presidente Marsilio aveva già comunicato che non aveva ancora firmato l’ordinanza. Ciò non toglie che la bozza precedente ha cominciato a girare per le chat di mamme delle scuole e anche uffici istituzionali, ma non è vera.

A comunicarlo, anche l’assessore Quintino Liris su Facebook: “In merito all’ordinanza che prevede ulteriori misure restrittive per l’Abruzzo, al momento il presidente della Regione Marco Marsilio non ha ancora firmato alcun atto. Il testo che da qualche minuto è in circolazione non è quello corretto e pertanto contiene informazioni non esatte”. @RaffaeleCastiglioneMorelli