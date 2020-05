Marsilio ad Avezzano inaugura all’interporto deposito di Dpi, ma la Marsica chiede riorganizzazione ospedali

Avezzano. Visita del presidente della Regione, Marco Marsilio, ad Avezzano. Il governatore della Regione è arrivato per inaugurare una struttura della Croce Rossa, all’Interporto della Marsica, che è stata riservata al deposito di dispositivi Dpi. Dispositivi che continuano a scarseggiare, soprattutto in alcune strutture sanitarie della Regione.

L’interporto della Marsica, quindi, diventa ufficialmente un un centro regionale di riferimento per la Croce Rossa. Ancora in corso, invece, l’iter per l’attivazione del laboratorio per i tamponi all’ospedale di Avezzano. Nonostante l’approvazione dell’ordinanza numero 55, dello stesso Marsilio, parli di “una tempestiva esecuzione dei tamponi per accertamento diagnostico dei casi”, che risale oramai a due settimane fa, l’iter autorizzativo non è stato ancora portato a termine.

Il centro diverrà riferimento regionale per lo smistamento dei dispositivi per rifornire ospedali ed enti. Per l’utilizzo della struttura viene pagato un affitto da parte della Regione. L’interporto, nel giro di 15 anni con funzioni diverse, è stato inaugurato già sette volte.

Proteste nella Marsica, come denunciato anche dal coordinamento del Pd insieme ai vertici regionali e provinciali del partito, per la mancata riapertura dei due punti di primo intervento di Tagliacozzo e di Pescina e per la carenza di tamponi, oltre che dei lunghi tempi per l’analisi attualmente affidata tra L’Aquila e Teramo, tramite una convenzione con l’istituto zooprofilattico.