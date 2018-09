Marsicano derubato della bici mentre è in vacanza sulla costa adriatica ma i carabinieri la ritrovano

Trasacco. Gli rubano la bicicletta mentre è in vacanza sulla Costa adriatica, ma i carabinieri la ritrovano in poche ore e arrestano il responsabile, un lituano senza permesso di soggiorno. “Ho lasciato la bici negli spazi condominiali nella mia abitazione di Ortona a Mare”, racconta Alberto Sambuco, ex maresciallo della polizia locale di Avezzano, “intorno all’ora di pranzo qualcuno ha rubato la bicicletta. Quando nel tardo pomeriggio me ne sono accorto ho chiesto l’intervento dei carabinieri.

Il furto è avvenuto nella zona di Contrada Postilli. Ho chiamato il 112 e mi hanno passato il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ortona a cui ho dato la descrizione della bicicletta, una mountain-bike di valore. I militari dell’Arma durante la notte hanno individuato il ladro e lo hanno arrestato trovato in possesso della bicicletta e anche di altra refurtiva. “Quando al mattino mi sono recato in caserma per presentare la denuncia formalmente”, racconta l’agente di polizia locale in pensione, “il maresciallo mi ha comunicato che era stata ritrovata durante la notte e il responsabile del furto assicurato alla giustizia. Per questo motivo mi sono sentito di ringraziare il nucleo dei carabinieri per la celerità con cui sono riusciti a individuare il ladro”.