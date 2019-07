MarsicaMedioevale, tra cultura e storia: ecco il progetto rievocativo della battaglia dei Piani Palentini

Avezzano. E’ stato delineato dall’Associazione “marsicaMedioevale”, durante la conferenza stampa che si è tenuta nella Sala del Principe nel Palazzo Torlonia, il percorso del progetto rievocativo storico-medioevale che pone in primo piano l’evento che ha portato al cambiamento delle sorti, non solo dell’Italia ma dell’Europa, la battaglia dei Piani Palentini, in quanto da essa scaturisce la valorizzazione del territorio.

Presenti all’incontro il presidente del Centro Studi Culturali Carlo I D’Angiò Lorenzo Fallocco, il sindaco di Magliano dei Marsi Mariangela Amiconi, il sindaco di Massa d’Albe Nazzareno Lucci, il sindaco di San Benedetto dei Marsi Quirino D’Orazio accompagnato dal presidente del consiglio Attilio Rossi, per il comune di Scurcola Marsicana il consigliere delegato alla cultura Franco Farina e il consigliere con delega allo sport Tomas Paolucci, per il comune di Trasacco il presidente del consiglio Sara Di Salvatore e l’assessore agli Enti Ilaria Paletti. Ha portato il saluto il sindaco di Ovindoli Simone Angelosante che per altri impegni ha dovuto lasciare la conferenza.