MarsicaMedioevale, percorsi di cultura e storia: domani convegno sul tramonto dell’impero Svevo e ascesa angioina

Massa d’Albe. Nell’ambito del progetto “MarsicaMedioevale…percorsi di una battaglia, uomini & popoli tra cultura & storia” il comune di Massa D’Albe, sotto la guida del sindaco, Nazzareno Lucci, rientra in rete con le altre amministrazioni del territorio, avendo considerato la prospettiva degli intenti esposti da Lorenzo Fallocco, presidente del Centro Studi Carlo I D’Angiò, un volano dello sviluppo turistico culturale della Regione Abruzzo. Gli avvenimenti storici videro gli abitanti di Alba dare il proprio supporto al Principe Corradino di Svevia, nella battaglia dei Piani Palentini, meglio conosciuta come di Tagliacozzo, che portò alla distruzione della città per vendetta del vincitore Carlo I D’Angiò.

Per approfondire i temi storici, infatti, si terrà domani, nella Chiesa di San Pietro in Albe, a partire dalle 18.30, il convegno “Il Tramonto dell’Impero Svevo, l’ascesa Angioina”, di cui sarà relatore Federico Canaccini, docente del Pontificio Ateneo Salesiano. Moderatrice la vice presidente dell’associazione “marsicaMedioevale”, Rosa Giammarco.

“La necessità di azioni di tale portata”, spiega il sindaco Lucci, “sono un punto necessario e di forza per sviluppare programmi di promozione turistica che apportano anche un rientro economico per ogni realtà interessata. La storia che ci vede coinvolti, chi in un percorso angioino chi in quello svevo, è la consapevolezza del nostro passato che necessita essere proiettato nel futuro.”

Alba Fucens è un sito archeologico italico, antica città romana ai piedi del Monte Velino, e vantava una posizione strategica. Oggi si possono ammirare i resti emersi in seguito agli scavi iniziati nel 1949. Alle 21, nella piazza antistante il Municipio di Massa d’Albe, si potrà assistere alla proiezione del video/documentario realizzato dal collaboratore del Centro Sudi Culturali Carlo I D’Angiò, Raffaello Di Domenico.