MarsicaLive, sempre più vicino a Voi lettori

Avezzano. Con l’introduzione della nuova piattaforma web il sito di MarsicaLive potrà avvisarvi ogni qual volta verrà pubblicata una nuova notizia. Come? Sfruttando le tecnologie di notifica di Google Chrome, il browser web più avanzato e utilizzato al mondo.

Vi basterà accettare l’invio di notifiche la prima volta che vi verrà proposto e il vostro computer vi notificherà le ultime notizie inserite anche se la finestra di Chrome non sarà aperta. Le notifiche, oltre che nell’abituale zona in basso a destra del desktop, nei sistemi operativi di ultima generazione verranno riportate anche nell’apposito centro notifiche. Alla fine di questo articolo potrete trovare la gallery con i vari passi per attivare questa funzione, che potrà essere disattivata in qualsiasi momento, cliccando sulla campanella verde sempre presente in basso a destra in ogni articolo presente nel nostro sito web. Questa è solo l’ultima delle novità introdotte dal sito, ma rimanete sintonizzati perché a breve ce ne saranno altre, ancora più importanti. Buona lettura. Francesco Proia