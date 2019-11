MarsicaLive festeggia 10 anni, serata di emozioni, ricordi e tanta allegria per il gruppo QuotidianiLive (Video)

Avezzano. Rimarranno nel cuore le emozioni, le risate, i ricordi e l’allegria che si respirava nell’aria per i 10 anni del gruppo editoriale Live. Ieri sera in tanti hanno preso parte alla festa organizzata in occasione del primo importante compleanno del quotidiano online MarsicaLive e AbruzzoLive. I locali del Fragile, addobbati per l’occasione dai poliedrici Gianni Iezzi e Cristina Pascucci con il supporto del loro staff, hanno accolto tutti i ragazzi della redazione, ma anche i familiari, gli amici, e poi ancora professionisti della città, rappresentanti politici e tanti lettori che hanno voluto prendere parte all’appuntamento.

A fare gli onori di casa e ad accompagnare tutti in questo viaggio tra i ricordi è stato Luca Di Nicola che con grande professionalità ha guidato la serata e fatto sorridere i presenti con vecchi aneddoti e qualche chicca. Un’intervista doppia ai fondatori del gruppo, Pietro Guida ed Eleonora Berardinetti, ha acceso i riflettori sull’evento. Pregi e difetti dell’uno e dell’altra sono stati messi a nudo dalle domande di Raffaele Castiglione Morelli. Franco Santini, amministratore delegato della Live communication group srl ha poi illustrato ai presenti i numeri del gruppo, mentre Guida e Berardinetti hanno ripercorso la strada affrontata fino a ora e parlato degli obiettivi futuri.

Il direttore responsabile di MarsicaLive, Francesco Proia, ha presentato il giornale online e spiegato nel dettaglio come è organizzato il lavoro quotidiano, mentre Daniele Imperiale, direttore di ConfineLive, e Gabriele Venturini, web master del sito, hanno illustrato ai presenti il loro impegno quotidiano per il progetto editoriale. Un saluto virtuale è arrivato dai collaboratori di MarsicaLive e AbruzzoLive che, per studio e per lavoro, non sono più in Abruzzo: Thomas Vitale dalla Danimarca, Antonino Marano dalla Sicilia e Diego Renzi dal Piemonte.

Prima dei saluti finali e della festa hanno voluto salutare i presenti l’onorevole Stefania Pezzopane, il presidente dell’ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta, e il presidente dell’ordine degli avvocati del foro di Avezzano, Franco Colucci. Sul palco poi sono saliti tutti i giovani che ogni giorno lavorano per raccontare quello che accade nella Marsica e in Abruzzo: Giulia Antenucci, Giorgia D’Ascanio, Federico Falcone, Antonio Rico, Andrea Rosati, Nello Simonelli, Francesca Salvati e Nunzia Morelli.

Un grazie di cuore da parte di tutta la grande famiglia del gruppo QuotidianiLive a quanti hanno voluto prendere parte a questa indimenticabile serata che rimarrà sempre nei nostri cuori.