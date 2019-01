Marsica spaccata in due dal maltempo, collegamenti compromessi da neve e ghiaccio. Treni e bus garantiti al 70%

Avezzano. Marsica spaccata in due maltempo: nella zona occidentale sole e temperature rigide, dall’altra parte neve e gelo. Da ieri mattina sono al lavoro i Comuni della Marsica orientale – Aielli, Pescina, Cerchio, Collarmele – per pulire le strade e renderle agibile evitando così disagi ai cittadini. Squadre di dipendenti sono entrate in azione per fare in modo che i collegamenti non fossero ostacolati. Nella Marsica occidentale, invece, nonostante le rigide temperature la neve ha imbiancato solo i tetti per poi lasciare il posto al vento freddo.

Le problematiche principali che hanno subito i servizi di Tua Spa sono dovute al ghiaccio e all’accumulo di neve non rimossa; questi fattori hanno determinato, per alcuni servizi, dei ritardi. Migliorata, a livello generale, la situazione dei servizi rispetto a quella delle prime ore della mattinata. Dalle 13.40 di ieri si sono normalizzati i servizi nella zona di Castel di Sangro-Pescasseroli. Per il resto, i servizi sono stati effettuati in maniera pressoché regolare.

Ieri sono stati circa 750 gli addetti del Gruppo FS Italiane al lavoro per assistere chi viaggia e far fronte all’emergenza neve. Il Gruppo FS ha predisposto anche per la giornata di oggi la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie. I servizi regionali saranno garantiti mediamente al 70 per cento a causa delle ultime nevicate e del pericolo di gelate previste per la prima mattina di oggi.