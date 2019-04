Marsica obiettivo crescita, Marsilio incontra i sindaci: priorità sicurezza e ferrovie all’altezza dell’Abruzzo

“L’obiettivo è arrivare ad avere finalmente ferrovie all’altezza di un Paese civile anche in Abruzzo e per questo abbiamo discusso con il ministro Toninelli anche della dorsale Tirreno Adriatica che si lega anche al ragionamento sulla zona economica speciale”, ha spiegato Marco Marsilio ai primi cittadini marsicani, “sull’alta velocità Roma-Pescara oggi c’è un miliardo e 2 circa destinato da Ferrovie dello Stato per rendere la linea ad alta velocità sufficientemente veloce da poterla considerare utilizzabile”.

“Il finanziamento è previsto al 2021”, ha concluso Marsilio, “e per quanto riguarda la questione delle ferrovie è l’infrastruttura madre per consentire alle aree interne collegamenti con Roma e Pescara. Ci sono 375 mila euro che abbiamo messo in bilancio con una variazione per l’opera di messa in sicurezza della Superstrada del Liri”.