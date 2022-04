Marsica Nuova – cronache dal passato: il concerto musicale

Marsica Nuova era un giornale creato nel 1918 dagli emigranti abruzzesi negli Stati Uniti, definito come “Organo ufficiale delle Federazione Luchese-Marsicana”. Il corrispondente, nonché direttore, era l’allora ventenne luchese Vincenzo Massari, che attraverso “Marsica Nuova” diede un importante punto di riferimento e d’informazione ai tanti emigranti abruzzesi, avidi di notizie della terra natia, che Massari alternava con chicche di interessante storia locale. Il giornale ebbe un grande successo, al punto che con oltre 10.000 abbonati si trasformò da mensile a settimanale. Le storie che vi proponiamo sono tratte dal sito coloradohistoricnewspapers.org, dove è possibile trovare scansionati i pdf originali, da cui abbiamo prelevato, rivisto e corretto le storie a nostro avviso più interessanti. Oggi vi proponiamo un estratto dal numero del gennaio 1920, in cui si parla del concerto musicale della banda del paese.

IL CONCERTO MUSICALE. Il nostro concerto musicale, come già’ accennai va rinascendo a novella vita per l’instancabile operosità e per la grande passione alla divina arte musicale del maestro Francesco Proia. Ferve intanto, per opera dei medesimo Proia, il lavoro paziente dell’istruzione di altri 25 giovanetti, i quali vanno imparando con vera passione l’arte musicale. Per la prossima stagione estiva, ne siamo fin d’ora sicuri, vedremo il nostro concerto completamente ricostituito coi suoi quaranta musicanti. Un apposito comitato pertanto, composto di ottime bene intenzionati persone, uscirà, in giro, per raccolta dei fondi per l’allestimento delle monture e l’acquisto di strumenti vari, Scorrenti ai singoli musicanti. Siamo sicuri che sia dal popolo tutto, sia dal nostro comune, si appoggerà vivamente tale nobile istituzione.