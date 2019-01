Marsica in lutto per la scomparsa del professor Cristofaro, Palmieri: ci ha lasciato un testamento educativo

Avezzano. Sono ancora increduli amici e conoscenti per la scomparsa di Giuseppe Cristofaro, docente di Letteratura per l’infanzia all’università dell’Aquila, fondatore del Lanciavicchio, volontario con l’associazione Help senza confini e attivissimo nel sociale. “Gli dobbiamo molto per il suo impegno nell’attività di orientamento agli studenti universitari e ai laureati, per i quali ha messo a disposizione, sempre disinteressatamente, per il tramite di Credici la sua notevole esperienza e la sua innata cordialità”, ha commentato il presidente di Credici Pierluigi Palmieri, “come dimenticare la straordinaria serenità con cui, soltanto qualche settimana fa, poco prima di Natale, Peppino ha gestito, nella sua aula dell’Università dell’Aquila, il convegno di presentazione del testo “Fabrizio Ravaglioli. Un pedagogista contro vento”. Si mostrava addirittura pimpante ed entusiasta della presenza di colleghi ed amici di vecchia data . Entusiasmo trasmesso, per l’occasione, alle sue studentesse con un discorso introduttivo teso a stimolare approfondimenti e riflessioni sulla difficile personalità di Ravaglioli, grande pedagogista e filosofo da lui conosciuto e stimato.

Un discorso di prospettiva per la generazione che lo ascoltava (forse poco consapevole della difficoltà che il loro professore avrebbe avuto ad esserne partecipe). Oggi l’invito di Peppino (quanta ingenua ilarità ha suscitato il mio confidenziale “Peppino” nei suoi ragazzi!) acquista una valenza particolare. Alle studentesse e agli studenti, come al pubblico più adulto della sessione pomeridiana dello stesso Convegno tenutasi nel pomeriggio dello stesso giorno (11 dicembre 2018), il professore Giuseppe Cristofaro ha lanciato un messaggio, il suo pregnante testamento educativo e didattico: “lasciate fuori dall’aula i vostri problemi personali e offrite tutto il vostro sapere a chi vi ascolta“. Peppino ha messo da parte il peso grave del suo male e ci ha offerto per l’ennesima volta con rara dignità la profondità del suo altruismo”. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Rocco di Avezzano.