Marsica e Brasile uniti nella preghiera, oggi il rosario con don Beniamino in diretta Facebook su MarsicaLive

Avezzano. Tutto pronto per il rosario italo-brasiliano che sarà trasmesso questa sera alle 21 in streaming sulla pagina Facebook “Dona un sorriso.infanzia missionaria Brasile”, sul canale YouTube “Parrocchia Ss. Trinità – Avezzano” e sulla pagina Facebook MarsicaLive. A recitarlo padre Beniamino Resta, sacerdote missionario in Brasile e don Ennio Tarola, parroco della Santissima Trinità in Avezzano, ciascuno nella propria parrocchia.

In un periodo caratterizzato dal distanziamento fisico, dunque, la preghiera renderà vicine due realtà lontanissime: la diocesi dei Marsi e la missione in Brasile che da anni si incontrano nella carità. Al rosario si uniranno anche tutti gli amici brasiliani della parrocchia di padre Beniamino che avranno la possibilità di vivere insieme alla Marsica un momento di preghiera corale di affidamento a Maria in questo momento di grande emergenza. “Nessuno si salva da solo”.

Ricordiamo che è attiva la campagna di raccolta fondi su GoFundMe lanciata da MarsicaLive per sostenere la missione della diocesi dei Marsi in Brasile dove lavora instancabilmente padre Beniamino. Potete fare la vostra donazione cliccando qui Campagna donazione missione Brasile