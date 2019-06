E’ tempo di bilanci per la Dmc Terrextra: idee, progetti e sinergie per la Marsica, terra che non smette di sorprendere

Avezzano. Mercoledì a partire dalle 16.30, presso la sala “Nicola Irti” (ex scuola “Montessori”) di via Genserico Fontana ad Avezzano, DMC Terrextra Marsica organizza un convegno volto a fare il resoconto delle progettualità poste in essere nel corso dei primi quattro anni di attività. Un percorso impegnativo ma estremamente stimolante che ha avuto come obiettivo quello di esplorare l’enorme potenziale inespresso della Marsica allo scopo di delinearla come “destinazione” dal punto di vista turistico ed esperienziale.

Sarà l’occasione per procedere ad una ricognizione ed una riflessione di comune prospettiva sul valore che il nostro territorio sta acquisendo tra le destinazioni turistiche della Regione Abruzzo. L’illustrazione del lavoro sviluppato in questi anni da DMC Terrextra Marsica con innumerevoli attori istituzionali, imprenditoriali e sociali, la vivacità che il territorio esprime in termini di competenze e di impegno saranno sicuri motivi di interesse. La presenza dell’Assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, costituirà un imperdibile momento di confronto e condivisione delle comuni prospettive e delle iniziative che prenderanno forma.

L’apertura dei lavori sarà officiata dal Presidente di DMC Terrextra Marsica, Giovanni D’Amico che guiderà i partecipanti attraverso i meandri di quattro anni di azione costante sul territorio che hanno rivelato quanto la Marsica costituisca davvero una continua sorpresa in quanto a ricchezza di valenze; farà seguito la relazione del Direttore di DMC Terrextra Marsica, Rita Rufo, che illustrerà nello specifico i contenuti ed i risvolti delle svariate progettualità svolte in questi anni su tutta la Marsica, un intervento che sarà anche una sorta di prologo per le testimonianze che i fondamentali attori protagonisti e partner strategici di queste attività condivideranno in sala, tra i quali la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, i GAL Marsica e Gran Sasso-Velino, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, le DMC AQ-Abruzzo Qualità e Terre D’Amore, i Comuni di Aielli e Corfinio ed il PMC – Polo d’Innovazione Abruzzo Innovazione Turismo. Come detto, in chiusura, vi sarà l’intervento dell’Assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo che condurrà a sintesi l’intero incontro illustrando la vision regionale in ambito turistico e relazionando sulla road map tracciata.