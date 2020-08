Marsica da scoprire: le 5 gite fuori porta da fare quest’estate

Avezzano. Agosto, voglia di partire… sì, ma dove? Chi vive nella Marsica non ha bisogno di allontanarsi troppo da casa per scoprire (e riscoprire) alcune grandi bellezze turistiche: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ecco 5 destinazioni nella Marsica perfette per una gita fuori porta all’insegna della storia e della cultura.

1. Alba Fucens

Oggi non è più possibile ammirare l’alba sorgere sul lago Fucino, uno spettacolo talmente unico da dare il nome a quest’antica colonia romana. Ma la magia resta intatta nel sito archeologico di Alba Fucens: tra le sue rovine spicca l’anfiteatro, dove – per la sua straordinaria acustica – ancora oggi si svolgono concerti e spettacoli. (Info)

2. Aielli

Avrete sicuramente visto gli splendidi murales di Borgo Universo nei post di Instagram dei vostri amici: Aielli – detta “la terrazza sulla Marsica” per la sua posizione – offre una pletora di attrazioni storiche, artistiche e naturalistiche. Da non perdere la Torre delle Stelle, l’osservatorio astronomico posto in una torre del 1356. (Info)

3. Cammino dei Briganti

Borghi medievali, natura incontaminata, storie misteriose e affascinanti: questo percorso, al confine tra Abruzzo e Lazio, è un viaggio nel tempo sulle orme dei briganti, per scoprire la “controstoria” dell’unità d’Italia. Il Cammino dei Briganti si percorre tradizionalmente in sette giorni, partendo da Sante Marie. (Info)

4. Valle di Amplero

Per immergersi nella storia dell’antico popolo marso e conoscere i loro usi, la loro cultura, la loro religione, i siti archeologici della Valle di Amplero sono una tappa obbligata. Specialmente la necropoli – dove è stato ritrovato, in particolare, un letto funerario realizzato con oltre 700 frammenti d’osso, oggi conservato presso il museo archeologico di Chieti. (Info)

5. Castello Piccolomini (Celano)

Struttura difensiva nel Medioevo, residenza signorile nel Rinascimento, sito artistico oggi: il castello di Celano – in una posizione dominante sulla piana del Fucino – è un gioiello architettonico nel cuore della Marsica. È particolarmente suggestivo all’ora del tramonto. (Info)