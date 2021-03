Marsica beffata: nuovo macchinario tamponi insufficiente, ma il più potente è fermo all’Aquila

Dubito fortemente che ciò sarà possibile visto che ci vuole tutto il periodo di collaudo e di formazione del personale perché ciò possa accadere.

Io non abbasserò di certo l’attenzione solo perché, a voce, mi viene assicurato che non ci saranno ulteriori ritardi. Se necessario, non ho problemi a passare tutti i giorni in Ospedale per una visita di cortesia.





Mi aspetto che l’Assessore Verì, il Direttore Testa e tutti i rappresentati del centrodestra risolvano questo problema in via definitiva. Dopo 12 mesi non è tollerabile aspettare un minuto di più.

Nel corso della scorsa seduta della commissione sanità”, aggiunge il consigliere Fedele, “che avevo richiesto già a novembre 2020 ma che solo adesso è stata celebrata, il Direttore Testa mi ha assicurato che in una settimana i due macchinari lavoreranno a pieno regime.